El caso reciente de la guerra-no guerra en Ucrania ( bit.ly/3BsFD5S ) es ilustrativo en cuanto al uso de la figura de Múnich , sinónimo de la futilidad de apaciguar el expansionismo de los Estados totalitarios , en referencia al pacto en aquella ciudad bávara donde en 1938 Chamberlain y Daladier le entregaron a Hitler los Sudetes, abriéndole el camino a la anexión de Chequia y el lanzamiento de una guerra total en Europa. Una figura que más que ilustrar, hoy desinformaba la política estadunidense ( bit.ly/3LF0lEy ) y servía a los halcones para desacreditar cualquier esfuerzo diplomático si no llevaba directamente a la guerra, ni hablar de las “concesiones ante el ‘Moscú totalitario’” (aunque la diplomacia de la mentira de C. Powell antes del ataque a Iraq, era desde luego muy bienvenida), o para echar leña al fuego desde el otro lado del océano – la neutralidad ayuda al opresor [Moscú], nunca a la víctima −, con la primera ministra lituana asegurando que hoy “estábamos reviviendo un ‘momento 1938’ para nuestra generación” ( bit.ly/3LxHOtE ).

iempre tiene que ser un nuevo Múnich , la quema de Reichstag o siguiente Hitler . Ya no hay ningún otro lenguaje político para hablar del presente que no pasara por el comparativismo o el teñido de una obsesión sin fin con el nazismo ( bit.ly/3GXTFNS ) que parece emanar una suerte de aura benjaminiano, afán de extraer las lecciones de la historia .

Lo mismo hacía la izquierda polaca hoy, asegurando p.ej. que Biden ya abandonó a Ucrania −justo cuando la Casa Blanca fomentaba, desmentida incluso por los ucranios, histeria de la invasión inminente (con Blinken haciendo en la ONU malabares parecidos a Powell)− y acusando a Alemania de “hacer deals con Rusia” (Nord Stream 2) reminiscentes al acuerdo de Múnich que al salvar la paz le abrían el camino al invasor (bit.ly/3rLwO3W). Según esta argumentación que localiza el pacifismo alemán en sus −¿nada merecidas?− culpas (bit.ly/3LIv03R), parece que este país tendría que dejar ya de avergonzarse por su pasado e ir a la guerra (con Rusia).

Un argumento pro-OTAN recortado de un folleto de Alternative für Deutschland.

Si tomábamos en cuenta que justo en este tiempo se estrenaba Munich: The edge of war (Netflix, 2021), una película que igual que la novela de Robert Harris (bit.ly/3HPxM4C), pretendía algo imposible: rehabilitar a Chamberlain (bit.ly/3Bgkdc6) −sin necesariamente hacer el argumento a favor de la diplomacia−, el sentimiento de que la historia se repetía quedaba reforzado. Y quizá sí hay paralelas, pero en otro lugar, p.ej. en la manera como ayer y hoy la política del Occidente se mueve por la rusofobia. La exclusión de los soviéticos en 1938 los empujaría un año más tarde a firmar el atroz pacto Ribbentrop-Molotov (bit.ly/3rQBHc4) −otra figura de comparación usada ad nauseam, sobre todo respecto a los deals ruso-alemanes−, pero ésta es una lección que a nadie le interesa.