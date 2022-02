F

rente al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) que obliga el pago de pensiones en veces de las unidad de medida y actualización (UMA) y no del salario (17/2/21), el presidente López Obrador quiere que, cuando se llegue al retiro, existan pensiones mayores. Pero con su decisión de sólo aumentar lo que llama pensión para adultos mayores –en realidad un apoyo–, no está resolviendo el problema. Ni siquiera lo resolvería aún actualizando el valor de las UMA, como comunicó en Guelatao, Oaxaca, 21/3/21.

Tampoco resuelve el comunicado del SAT (1/2/22) que informa que los ingresos por jubilaciones o pensiones se encuentran exentos de ISR siempre y cuando no excedan 43 mil 299 pesos mensuales. Es decir, 15 UMA.

Ninguna de las dos medidas, ciertamente oportunas, atiende al universo de afectados por la SCJN: los trabajadores activos que pasarán a retiro con pensiones ganadas por años de servicio.

En su conferencia matutina (5/3/21), AMLO admitió estar consciente de la injusticia y ofreció enfrentarla . Contemplo un mecanismo de compensación , observó. Luego, en otra matutina (12/3/21) precisó: ¿Qué estoy pensando ? Seguir aumentando el salario mínimo porque es mucho rezago. Y, al mismo tiempo, que se resuelva mediante un acuerdo , una ley, un incremento a las pensiones. En los hechos, van a recibir más los pensionados, expresó.

Un tercer pronuciamiento ocurrió en Guelatao, donde comunicó que se disminuía a 65 años la edad para recibir la pensión para el bienestar de los adultos mayores e incrementarla gradualmente, hasta duplicarla, a principios de 2024: iniciando en julio 2021 con alza de 15 por ciento y en enero de 2022-23-24 con aumentos de 20 por ciento anual –más inflación– hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales, beneficiando a más de 10 millones de adultos mayores. Agregó también que su plan contempla la actualización de las UMA conforme a la inflación y el incremento continuo del salario mínimo hasta que éste recupere todo lo perdido.