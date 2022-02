Laura Poy Solano

Directores de escuelas y profesores calificaron de lamentable que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), adscrito a la SEP, incluyera un taller de moral cristiana en el catálogo de cursos extracurriculares para el proceso de admisión en educación básica para el ciclo 2022-2023 para docentes y técnico docentes, lo que violenta el principio de laicidad de la educación pública .

Luego de que se diera a conocer en redes sociales la inclusión del taller de moral cristiana, impartido por el Instituto Villa del Espíritu Santo, creado en 1986 por la Diócesis de Coatzacoalcos, Veracruz, para impulsar la educación católica y que hoy opera como una escuela normal particular, los educadores denunciaron que no se trata sólo de un error, es evidente que no existe una política pública de formación continua del magisterio .

Pese al rechazo del magisterio, la Usicamm no emitió aclaración oficial sobre el por qué se incluyó este tipo de contenido e instituciones que promueven la educación y los valores católicos para el proceso de admisión de maestros.