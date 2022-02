Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 19 de febrero de 2022, p. 6

La iniciativa de reforma en materia de derechos indígenas que actualmente se encuentra en el Senado dividió opiniones entre comunidades y organizaciones especializadas en el tema, pues mientras algunas consideran que la propuesta ayudaría a reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho, otras advierten que no es tan favorable, pues los megaproyectos del Ejecutivo no estarían sujetos a aprobación a través de consultas.

Consultado sobre el tema, Efraín Avilés Rodríguez, habitante de la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán, subrayó que la propuesta de Morena –ya aprobada en la Cámara de Diputados durante la legislatura pasada– puede ayudar a que se respete la obligación de las autoridades de realizar consultas previas, libres e informadas antes del inicio de proyectos económicos en territorios de pueblos originarios.

El respeto a las consultas no sólo debe ser de dicho o de buenas intenciones, sino en la práctica, por eso es importante que se le dé seguimiento a la iniciativa de reforma que está estancada en el Senado, y que no sean los intereses empresariales los que la frenen , señaló el ex vocero del concejo de Nahuatzen.