Ed Maverick, rapsoda folk

Los tiempos están cambiando, dijera Bob. Y baste echar una mirada a plataformas digitales para enterarse de los nuevos esquemas para medir el gusto de las nuevas generaciones. Van algunos datos: Fuentes de Ortiz, tiene 287 millones 71 mil 337 reproducciones. Y para susto de misoneístas, la letra de esta canción, autoría del joven –21 años– chihuahuense Ed Maverick, habla claro y directo: “… Y al chile/yo hasta moría por ti/ pero dices que no/…Y en la noche/que las estrellas salen/yo pienso en ti, mi amor/ qué me hiciste/de mi cabeza no sales/y no lo digo por mamón. Ed, con dos años de trayectoria, consiguió estar en el Vive Latino y en Coachella con una propuesta basada en guitarra y voz: acordes que hacen recordar a su primera influencia –Jake Bugg– y una voz instalada en un registro medio para escuchar más claras sus letras: Vámonos de aquí/ Acompáñame/ yo te cuidaré/ como en las pedas y todo lo demás/… corre/y te sigo/vámonos a cualquier lugar/vámonos de viaje y no volver/llegar a un hotel a coger/ no importa/ vamos a estar bien…canta Ed Maverick en Ropa de bazar con 81 millones 577 mil 765 reproducciones en Spotify.

Salú.