Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 19 de febrero de 2022, p. 17

Moscú. Sin que pueda saberse si son nuevos elementos de lo que podría llamarse aumento de la tensión bajo control –seguir estirando la cuerda sin querer que se rompa– o la situación se está desbordando por iniciativa de quienes no quieren alternativas que no les convienen, el día de ayer estuvo marcado por tres noticias que se alejan de lo que sería una solución y favorecen al aumento de la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania, aunque el escenario de una guerra devastadora no es el deseado por los gobiernos de esos países.

La primera noticia, casi calcada del anuncio de Biden sobre la fecha en que Rusia invadiría Ucrania, los líderes de parte de las regiones de Donietsk, Denis Pushilin, y Lugansk, Leonid Pasechnik, que no se supeditan a Kiev –impuestos ambos por el Kremlin para ocupar los sitios de uno asesinado en un atentado en Donietsk, Aleksandr Zajarchenko, y el otro que huyó de Lugansk con fama de corrupto, Igor Plotnisky–, advirtieron ayer de que es inminente un ataque del ejército ucranio, por lo cual exhortaron a la población civil a refugiarse en territorio de Rusia, donde los están esperando con los brazos abiertos y 10 mil rublos (equivalente a 2 mil 700 pesos) por persona.

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, dentro de unos días va a dar la orden a sus militares de comenzar una ofensiva y cumplir el plan de invadir el territorio de las repúblicas populares de Doniestk y Lugansk. Me dirijo a los habitantes de nuestro estado, a partir de este 18 de febrero hemos organizado el traslado masivo hacia la Federación Rusa. En primer lugar, deben ser evacuados niños, mujeres y las personas mayores , dijo Pushilin en un mensaje que subió a Youtube.

Pushilin, igual que hizo después su colega de Lugansk, divulgó que en la región rusa colindante de Rostov hay ya preparados campamentos para recibir a los refugiados , que estiman en 700 mil.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksy Reznikov, al hablar ante los diputados de la Rada en Kiev aseveró que reforzamos nuestra defensa y negó tener la intención de preparar una ofensiva contra los territorios insurrectos.

La segunda noticia es que continuó ayer el lanzamiento de proyectiles de ambos lados, sin que nadie pueda precisar quién lo inició.

Se sabe que la misión de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la única que lleva ese registro, determinó que antier hubo 500 violaciones del alto el fuego y ayer, sólo 80, lo cual parece apuntar a que va en declive el incremento de los ataques.

Todos acusan a la otra parte de estar violando el alto el fuego y nadie aporta pruebas que demuestren a quién beneficia hacerlo en estos momentos de suma tensión. Es fácil culpar al otro, lo difícil es explicar qué ganaría con eso, cuando puede provocar una reacción que le haría perder todo.