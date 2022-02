A pesar de que no hubo cierres de comercios y los centros turísticos y restaurantes no tuvieron restricciones como en las primeras olas de covid, no lograron crecer en enero. En su variación anual, sólo avanzaron 0.1 por ciento.

El Inegi señaló que en diciembre la actividad económica creció uno por ciento frente a noviembre del año pasado.

La evolución positiva se explicó por el avance de 1.9 por ciento de la industria y 0.6 por ciento del comercio y servicios.

En su variación anual, el IOAE de diciembre avanzó 0.7 por ciento, luego de que las actividades secundarias crecieron 2.4 por ciento, aunque las terciarias retrocedieron 0.7 por ciento.

Analistas de Monex comentaron que si se materializan los primeros datos de la actividad económica se constituiría una buena noticia, pues a partir de otros indicadores se había generado el temor de que el declive en la actividad fuera mucho mayor.