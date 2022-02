Erendira Palma Hernández

Al celebrar 20 años de trayectoria en los banquillos, Miguel Herrera, timonel de Tigres, lamentó que en este lapso hayan cambiado las condiciones de los entrenadores en fa-vor de los foráneos, al tiempo que defendió el trabajo de sus colegas Javier Aguirre y Santiago Solari, quienes han sido duramente criticados.

Cada vez es más difícil que los mexicanos dirijan en la Liga Mx. Antes había una muy buena base de tricolores y los extranjeros que llegaban habían jugado en el país o hicieron aquí su carrera, como Ricardo Ferretti. Era un 20, 25 por ciento de foráneos y ahora es un 30, 35 de nacionales , señaló.

Herrera dijo estar en contra de la preferencia que han tenido los directivos hacia los técnicos extranjeros, por lo que aplaudió al Necaxa, que apostó en favor del joven Jaime Lozano.

Los dirigentes han tomado esa decisión y no me agrada, por eso me da gusto que le den la oportunidad a Jaime, ojalá responda a la exigencia del futbol para seguir abriendo la puerta a más mexicanos , apuntó.

En una muestra de solidari-dad con su gremio, Miguel Herre-ra consideró que el trabajo de Javier Aguirre, entrenador de Rayados, y Santiago Solari, timonel del América, ha sido destacado, aunque ahora la voz de la afición tiene mayor eco en las redes sociales.