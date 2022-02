Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 19 de febrero de 2022, p. a12

La música de Arvo Pärt tiene un espejo: se llama silencio, también clamor. Y es la otra ala. Vuelan juntas.

El autor de ese otro lado del espejo es Alfred Schnittke (1934-1998).

Salieron juntos al exilio, escribieron simultáneamente, vivieron aventuras mil. Estrenaron al unísono sus obras. Arvo un año más joven; Alfred sucumbió hace 24 años: después de varias embolias, hizo esfuerzos por vivir. Escribió con la mano izquierda su Novena Sinfonía; debido a la grafía tan difícil de descifrar, por la dificultad motriz del compositor, sus amigos terminaron de escribirla y la pusieron en discos. Murió joven.

Precisamente una nueva grabación discográfica los vuelve a poner en vuelo conjunto: Alfred Schnittke. Choir Concerto. Three Sacred Hymns. Arvo Pärt. Seven Magnificat-Antiphons, es el título. La interpretación está a cargo del Estonian Philharmonic Chamber Choir, bajo la dirección de Kaspars Putnins. Es un disco de belleza celestial, literalmente.

Ambos, Alfred Schnittke y Arvo Pärt, son arcángeles que escriben música para ángeles. Los puntos de contacto entre ambos pensamientos musicales son evidentes: el efecto de pequeñas campanas, en el caso de Arvo por el sistema que inventó: tintinnábuli, y en el de Alfred por una voluntad y vocación por lo sublime.

Ambos compositores provienen de una tradición cultural compartida. Los dos se convirtieron al catolicismo y escribieron mucha música religiosa, algunas de esas partituras para uso litúrgico, otras para salas de conciertos.

Ambos adoptaron la fe ortodoxa en los años 70 del siglo pasado, como parte de un amplio movimiento cultural mientras se relajaban las restricciones de la Unión Soviética.

Schnittke escribió su primera obra religiosa en 1975: un Réquiem de acuerdo con la tradición católica, pero en los años 80 regresó a la tradición litúrgica de Rusia y en los Three Sacred Hymns, de la novedad discográfica que hoy nos ocupa, evoca el canto ortodoxo, mientras su Choir Concerto, compuesto en 1984-1985, se dirige a desarrollos estructurales decimonónicos, combinando melodías cantadas de inspiración lírica enriquecida con armonías provenientes del romanticismo.

Arvo Pärt adoptó el cristianismo como resultado de un estudio detallado del canto de la tradición religiosa ortodoxa rusa y así desarrolló su sistema tintinnábuli como una extensión de las prácticas armónicas de la música coral de la iglesia ortodoxa.

Recordemos: el estilo tintinnábuli de composición lo inventó Arvo Pärt emparentando dos voces simultáneas: una que toca las notas de una escala (voz melódica), y la otra toca las notas de una tríada (voz tintinnábuli).

Los títulos de los cuatro episodios del Concerto for Choir, de Schnittke, hubieran sido una delicia para el estudioso Mircea Eliade: 1) O Master of all living; 2) This collections of songs, where every verse; 3) To all who grasp the meaning; 4) Complete this work which I began in hope.

Hay un contenido en esos títulos que conectan con un sistema de vasos comunicantes: budismo, humor zen, significados multívocos. La belleza de esta obra de cerca de 40 minutos de duración es conmovedora, plena de momentos de éxtasis, cánticos de ángeles, voces nacidas de la eternidad, el mar, el bosque, el paraíso.

El término Choir Concerto se refiere originalmente a una obra corta, en varios movimientos, interpretados durante la liturgia, mientras el clérigo imparte la comunión. Como muchos de los géneros litúrgicos de la iglesia ortodoxa, evolucionó hacia un formato de concierto en el siglo XIX. Esa fue la tradición en la cual Chaikovski y Rachmaninov escribieron sus obras corales a gran escala.

Schnittke extiende la idea al escribir en estilo romántico al mismo tiempo que evoca estilos antiguos de canto.

Los textos fueron escritos por el poeta medieval armenio Gregory de Narek (951-1003) y provienen de su obra magna, El libro de las lamentaciones. Se trata de invocaciones escritas en armenio clásico, pero Schnittke usa transcripciones modernas rusas, realizadas por Naum Grebner. El libro consiste en 95 cantos que hablan de la búsqueda de consuelo y esperanza en Dios.

Provienen de las ricas tradiciones de poesía y filosofía que se desarrollaron en Armenia a finales del siglo décimo. Un individualismo humanista con poesía que expresa directamente emociones escritas en primera persona.