Es una acción consistente con que efectivamente Cuauhtémoc está enterrado ahí. Entonces, la tradición de Ixcateopan incluye a todo un pueblo, como sujeto histórico, que no se convirtió en inhumano, a pesar de que fue explotado, despojado y violentado por los invasores. No les quitaron su humanidad.

▲ Análisis sesgados y truculentos negaron los trabajos de la especialista e impusieron una verdad histórica, lamenta el académico de la UAM. En la imagen, la arqueóloga ante la estatua del Huey Tlatoani en la Ciudad de México, ca. 1950. Foto Archivo gráfico de El Nacional.

Absurdo político

Las discrepancias hicieron que se formara una nueva comisión entre 1950 y 1951, que también dio un fallo negativo, aunque hubo un par de investigadores que no estuvieron de acuerdo ni con la conclusión ni con los métodos de trabajo, entre ellos José Gómez Robleda, también criminólogo y autor del libro Dictamen acerca de la autenticidad del descubrimiento de la tumba de Cuauhtémoc en Ixcateopan (1952).

En aquellos años, el Comité Estatal para la Alianza de Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero proclamó, hablando en nombre de los 7 millones de indígenas del país , que pareciera que fuertes intereses políticos o de castas, u otras manos escondidas, se han movido para frustrar u opacar este descubrimiento tan grande .

En 1976, una tercera comisión entró en escena, de nuevo “con una serie de vicios; vuelven a negar los trabajos de Eulalia y a desconocer decenas de estudios científicos precedentes, detalla Jorge Veraza; el argumento principal que difundieron fue que los restos pertenecen a ocho individuos, soslayando la prueba científica: que 85 por ciento de los huesos son de una sola persona del sexo masculino, joven, de talla elevada, fuerte, coincidiendo con las descripciones que da Bernal Díaz del Castillo.

“Luego, el dictamen se centra en ‘la joven mestiza ahí enterrada’, ¿cuál? ¿Pues no que eran ocho individuos? ¿Cómo llegaron a la hipótesis de que 15 por ciento restante de huesos son femeninos? Es cierto que hay un cráneo pequeño en comparación con el cuerpo, pero no se tomó en cuenta que son huesos calcinados, que las cuencas son grandes.

“La primera comisión ya había confirmado que ese cráneo pequeño se articulaba perfectamente con el esqueleto masculino por medio del atlas, primera vértebra cervical, pero esta prueba científica no se reconoció en 1976; incluso, se les perdió, o se la robaron.

“Es así como todo es un absurdo ideológico y político, también porque los gobiernos en ese entonces necesitaban un nacionalismo dócil, que también convenía a Estados Unidos. Son conexiones que hay que estudiar, conocer cómo se establecieron las relaciones entre los hispanistas y los intereses proestadunidenses que acallaron las demostraciones científicas de las tres comisiones, sin que nadie revisara ni enjuiciara sus trabajos.

“Nos han tomado el pelo 50 años y denigraron a una científica tan descollante como Eulalia Guzmán. Por eso urge una reivindicación de los estudios científicos que fueron truculentamente soterrados, pues la batalla simbólica la tienen ganada las personas de los pueblos originarios del continente, que simplemente creen que ahí está Cuauhtémoc y que cada febrero vienen a celebrar el nacimiento del jefe de la resistencia.