E

ntre los intelectuales marxistas más destacados del siglo XX, cuya aportación teórica fue tan significativa como su labor política, se encuentra Elí de Gortari. No obstante, su trayectoria personal, política e intelectual aún no ha sido suficientemente estudiada, hasta el momento no existe una biografía de él y los estudios de historia intelectual y de la filosofía poco han indagado sobre la relevancia de su obra.

Tal vez los dos episodios más conocidos de su vida son los relacionados con el movimiento estudiantil universitario. El primero se inicia en agosto de 1961, cuando un movimiento estudiantil y la reforma de la ley orgánica le permitieron ocupar el cargo de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante su rectorado esta institución mejoró considerablemente el nivel académico y otorgó mejores condiciones a los estudiantes; no obstante, por su orientación de izquierda, se confrontó con los grupos políticos locales de corte reaccionario. Su gestión terminó en 1963 con su destitución de la universidad, pero el movimiento estudiantil que lo apoyaba continuó actuando y sólo terminó por medio de la represión del Estado.

El otro episodio es el del movimiento estudiantil de 1968, en que participó por medio de la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, instancia que organizó junto con Heberto Castillo y Fausto Trejo. Pese a haberse retirado del movimiento antes de los acontecimientos del 2 de octubre, por considerar que el panorama era turbio y había claros ejemplos de provocación, fue detenido y encarcelado en Lecumberri. Durante su estancia en la cárcel escribió tres libros y el cuento autorreferencial La sagrada familia, que trata de la detención y encarcelamiento arbitrario de un hombre. El texto lo dedicó a su compañero de crujía Martín Dozal.

No obstante, la historia nada ha dicho sobre su participación en el Centro Cultural de Jóvenes Israelitas I. L. Peretz, agrupación antifascista para la que impartió conferencias y escribió en su órgano mensual Nosotros. Tampoco se ha indagado su paso por el Partido Comunista de México, a finales de la década de 1930, organización con que luego mantuvo lazos fraternos y de colaboración. Igualmente queda por señalar su relación con Vicente Lombardo Toledano, a quien consideró un referente teórico y con quien trabajó en la Universidad Obrera de México, institución de la que recibió apoyo para poner en escena su breve obra de teatro en favor de la revolución rusa Muchedumbre (1936).

Falta indagar su militancia en el Consejo Mundial de la Paz, iniciativa impulsada por la Unión Soviética en el contexto de la guerra fría, que contó con amplia participaron de científicos, como el químico francés Frédéric Joliot-Curie y el británico John Bernal; esta labor lo llevó a visitar la Unión Soviética y China. De igual forma, su participación en proyectos como el Movimiento de Liberación Nacional; el Círculo de Estudios Mexicanos, encabezado por Alonso Aguilar Monteverde, Jorge Carrión y Adela Salazar; el Comité Nacional Permanente de Solidaridad con Vietnam, la Sociedad Mexicana de Amistad con China y el Instituto Cultural Mexicano-Ruso.