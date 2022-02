Sin embargo, a 16 años de esa desgracia que se pudo evitar , Larrea debe explicar por qué se negó a rescatar a los trabajadores. “Por qué no responde a las viudas y las familias de los mineros de Pasta de Conchos, que siguen exigiendo justicia, ya que a los cinco días de la explosión suspendió el rescate, sin importar que pudieran estar aún vivos y ahí dejó los cuerpos.

Que Larrea dé la cara y no se escude en boletines como el que emitió ayer, en el que insiste en el asunto de los 55 millones de dólares, que debió entregar al sindicato y que ha usado en una campaña sistemática de desprestigio en mi contra desde hace años, a pesar de que la Suprema Corte me absolvió de manera unánime de cualquier irregularidad o desvío en el manejo de esos recursos , recalcó el también senador de Morena en entrevista, luego de la ceremonia por los tres años de vida de la Confederación Internacional de Trabajadores que él encabeza.

El senador Gómez Urrutia reiteró que por donde quiera que pasa, Grupo México deja muerte y destrucción. En Perú, en Asarco de Arizona, hay en la actualidad conflictos porque es una empresa mezquina y miserable, que pasa por encima de los trabajadores . Por algo está entre las 10 corporaciones del mundo con el actuar menos ético.

En la actualidad, advirtió, Grupo México no puede aspirar a más proyectos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin resolver los conflictos que dejó atrás, entre ellos las huelgas, próximas a cumplir 15 años en Cananea, Taxco y Sombrerete.

Durante su discurso por el tercer año de la CIT, Gómez Urrutia se refirió también a la inusual respuesta de Grupo México, en la que repite la millonaria campaña mediática de mentiras e infamias que mantuvo desde 2006 y una persecución judicial, en complicidad con los gobiernos de Fox y Calderón, que lo obligó a exiliarse en Canadá.

Ataques, campañas falsas, sucias, perversas, que no han cesado y que siguen , pero que Larrea no se haga ilusiones y mejor se siente a la mesa de negociación para resolver los conflictos pendientes, que pueden desbordarse porque los mineros y su familias ya no están dispuestos a soportar más .