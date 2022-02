Eduardo Murillo

Viernes 18 de febrero de 2022, p. 13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar la decisión de cambiar de penal a Óscar Omar Treviño Morales, alias El Z-42, ex dirigente de Los Zetas, quien purga 18 años de cárcel en el Centro Federal de Readaptación Social de Sonora. El tercer tribunal colegiado en materia penal del estado de México había solicitado que el máximo tribunal interpretara los alcances de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permite a los reos purgar sus condenas en las prisiones más cercanas a sus lugares de origen o más accesibles para sus familiares. Sin embargo, la SCJN consideró que el caso no tenía ningún tema novedoso o de constitucionalidad, y dejó que sean los magistrados del colegiado quienes lo resuelvan. Treviño Morales fue sentenciado en julio de 2019 a 18 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero tiene otros ocho juicios penales en proceso. El Z-42 es hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, fundador de Los Zetas, capturado por fuerzas federales en julio de 2013, tras lo cual Óscar Omar asumió el liderazgo del cártel, conformado en sus inicios por ex militares y dedicado al tráfico de drogas ilícitas y caracterizado por sus acciones violentas. Óscar Omar es señalado en las investigaciones de la Fiscalía General de la República como quien habría ordenado el incendio del Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, y de ser responsable de las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas.