Destacó que el actual esquema ha ocasionado que la CFE subsidie a los privados con 490 mil millones de pesos debido al trato preferencial que tienen.

La disyuntiva es defender esos subsidios que se dan indebidamente a los generadores privados o reordenar el mercado y poner a la CFE en una posición de proteger sus recursos, expuso.

Chávez Presa, quien participó como ponente en contra de la reforma, aceptó que la comisión no debe otorgar subsidios que no corresponden. Si hay 490 mil millones de pesos que no se han cobrado es porque alguien no está haciendo su trabajo, consideró.Los diputados, dijo, son los únicos que pueden aprobar esos apoyos.

Bermejo enfatizó que esa afectación se dio gracias a las reformas de 1992 y 2013. Ante ello, Chávez Presa aceptó que si eso está en la legislación, debe modificarse.

En el foro dedicado al impacto y desafío de la reforma eléctrica en la hacienda pública, Carlos Guevara, subdirector de financiamiento y coberturas de la CFE, señaló que si se logra recuperar esos recursos, las finanzas de la comisión se van a ver fortalecidas, lo que permitirá contar con un sistema eléctrico a la altura del crecimiento económico.