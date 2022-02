Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 18 de febrero de 2022, p. 8

Daniel Jesús Chávez Morán, presidente de Grupo Vidanta, empresa orientada al turismo, rechazó que en el transcurso de esta administración haya recibido o solicitado alguna concesión para hacer uso de playas y prestar servicios turísticos.

Todas las concesiones de playa y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores , precisó Chávez Morán.

En un mensaje difundido a medios, el presidente y fundador de Grupo Vidanta, firma que tiene a cargo diversos complejos hoteleros en el país, expuso que a esta fecha sólo se han ido actualizando y renovando (las concesiones), tal y como marca la norma .

Vidanta cuenta con más de 30 resorts en Nuevo Vallarta, la Riviera Maya, Acapulco, Puerto Peñasco y Mazatlán, entre otras zonas. Destacan complejos como Mayan Palace, The Grand Mayan, The Bliss, Grand Bliss, The States y Grand Luxxe.