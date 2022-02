Hay, digamos, un cuidado de la autoridad electoral por que no hablemos de nada que tenga que ver con la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador. Nos parece un acto de censura, porque no cuidan así a los opositores. Es decir, el mensaje que nos está mandando [el instituto] es: para quien hable a favor de la 4T habrá sanciones, habrá este tipo de censura, y a quien habla en contra lo dejarán pasar.

Ejemplo de ello –precisó–, fue una conferencia de Luis Carlos Ugalde, firmada con los logos de la Alianza Sí por México, donde no hubo sanción alguna, pese que se manifestaron contra la consulta del próximo abril.

Consideró lamentable el papel asumido por la autoridad electoral y recalcó que un pronunciamiento de gobernadores en respaldo al Presidente no es propaganda gubernamental, no es difusión de programas sociales, no hay dinero público de por medio, es decir, interpretan y acomodan, como también han interpretado la ley a su modo y han querido incluso de repente legislar y tratado de ajustar ciertas leyes que aprobamos .