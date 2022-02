Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 18 de febrero de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició ayer una gira por entidades de la frontera con Estados Unidos, zona en la que se trasladará en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ante la ausencia de conexiones en líneas comerciales. En una jornada en la que predominaron los temas relacionados con la libertad de expresión, el mandatario reprochó a quienes calumnian e incluso se meten con las familias.