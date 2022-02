El despliegue de elementos del Ejército en la frontera ayuda a que no haya tráfico de personas y de drogas , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Tijuana, Baja California, el mandatario alertó que el fenómeno migratorio va a ir cediendo. No estamos a favor de los muros, con la cooperación, está creciendo la inversión extranjera .

En la conferencia se le inquirió en torno a una supuesta presencia y acción de soldados mexicanos en dos campamentos fronterizos –entre Tijuana y San Diego–, dentro del terreno de los muros primario y secundario, y con prontitud respondió: “Ayudan a que no haya tráfico de personas y sobre todo tráfico de drogas. En cuanto a lo migratorio, la política que tenemos es la de buscar que en los países centroamericanos y en México la gente tenga oportunidad de trabajo y no se vea obligada a emigrar. Eso se lo he planteado al gobierno de Estados Unidos y se lo planteé al presidente Trump y al presidente Biden, que la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad y por eso estamos buscando acuerdos de cooperación.

El fenómeno migratorio irá cediendo

–¿Fue petición del gobierno de Estados Unidos instalar estos dos campamentos?

–Son acuerdos conjuntos. Y nosotros no estamos a favor de los muros, nosotros lo que queremos es tender puentes y buscar soluciones de fondo, repito, con la cooperación, que afortunadamente se está dando porque está creciendo la inversión extranjera. Entonces, yo tengo confianza que el fenómeno migratorio va a ir cediendo.

Al retirarse afirmó que el embajador estadunidense, Ken Salazar, lo acompañará en la supervisión de las aduanas de Tijuana y Nuevo Laredo. Para trasladarse anunció que ocupará helicópteros y un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

(Con información de Mireya Cuéllar, La Jornada Baja California)