El tabasqueño se prodigó al tocar la urdimbre del sector empresarial que lo ataca: “lo único que estamos planteando es que todos debemos de ejercer nuestra libertad de expresión y el derecho de réplica, porque hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio del pueblo, en contra de la corrupción.

Hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación; son los potentados que se integran para atacar, calumniar, destruir, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y los hilos de la denuncia los jaló para advertir que, “si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencias de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, que da dinero a estos grupos como el de Claudio X. González y otros. Eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente, soberano y, además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo.

De nueva cuenta se refirió a la solicitud que hizo llegar al INAI para dar a conocer los ingresos de Carlos Loret de Mola. La víspera le fue negado, y replicó así: lo cierto es que yo ya presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría, la mayoría de los periodistas ganan muy poco y se arriesgan mucho, los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que están en las oficinas y los restaurantes de lujo. Entonces, no dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información .

Emplazó a Loret a permitirle dar a conocer la información que acredita el ingreso de 35 millones de pesos anuales: “Él puso de que era una exageración. Si quiere y lo autoriza, lo doy a conocer nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió, en 2021, 35 millones 200 mil pesos. Es inmoral que un periodista, por muy inteligente que sea, gane 3 millones de pesos mensuales.

(Con información de Mireya Cuéllar, La Jornada Baja California)