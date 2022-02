L

a Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares permite no sólo medir la pobreza por entidad federativa (EF), como los resultados que presenté en la entrega del 11/02/22, sino también desagregar cada EF en sus ámbitos urbanos y rurales. Hoy presento esta desagregación, cambio el criterio de ordenación y añado otras Medidas Agregadas de Pobreza (MAP). La semana pasada ordené de más a menos pobreza las EF con base en la incidencia de la pobreza (H) que es igual a la proporción o % de pobres (q) en la población (n). (H=q/n). Para tomar en cuenta qué tan pobres son los pobres, se usa el concepto de intensidad de la pobreza (I) que indica la distancia relativa entre el dato observado (X) y el umbral (Z): I= (Z-X)/Z. I varía entre 0 y 1 para la población pobre y es negativo para los no pobres. Al multiplicar q por I (es decir, qI) estandarizamos q por la media de I y hacemos los valores totalmente comparables. A qI le llamo pobres equivalentes o masa carencial total. Al multiplicar H por I, obtenemos la incidencia equivalente (HI=(q/n)I) que es plenamente comparable al haber incorporado la I media de cada unidad geográfica. HI es la masa carencial per cápita. Como I es una fracción, HI será siempre menor que H y qI menor que q.

La gráfica ordena los 64 ámbitos geográficos del país (32 rurales y 32 urbanos) de mayor a menor valor de HI, es decir de mayor a menor masa carencial per cápita (barras verticales azules) y muestra con una línea (de color naranja), los valores de qI ( masa carencial absoluta) expresados en millones de pobres equivalentes. Como se aprecia, ChiapasR ocupa el ignominioso 1er lugar con HI de 0.57, mientras EdomexU ocupa el primer lugar en qI con 4.07 millones de qI. La ordenación por HI muestra entre los primeros 32 lugares 22 ámbitos R y 10 U, marcando la mayor pobreza rural en el país. En los primeros 20 lugares de HI se ubican 17 áreas R y sólo 3 U: ChiapasU, GuerreroU y TlaxcalaU ocupan los lugares 8, 14 y 17, en peores condiciones que la mayor parte de las áreas R del país. En el otro extremo, los mejores 15 lugares, del 50 al 64 son ocupados por áreas urbanas. Las rurales mejor situadas son Baja CaliforniaR y AguascalientesR en los sitios 49 y 47, en mejores condiciones que muchas áreas urbanas. Después del Edomex, los siguientes lugares en cuanto a qI son CDMXU (2°), con 1.78; ChiapasR (3°), con 1.62; PueblaU (4°), con 1.61; VeracruzU (5°), con 1.55; JaliscoU (6°), con 1.5; VeracruzR (7°), con 1.43; ChiapasU (8°), con 1.13; GuanajuatoU (9°), con 1.02, y OaxacaR (10°), con 1.02 millones de pobres equivalentes. Siete áreas U y tres R, todas ellas con más de un millón de qI, suman 16.74 millones de qI, casi la mitad (47.5 por ciento) del total nacional que es de 35.23 millones de los cuales 23.64 millones son U y 11.59 millones son R.