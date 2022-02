No quisiera decir que estoy completamente a favor de la 4T, porque hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero sin duda no puedo estar de lado de los conservadores.

Juan Hilario /CDMX

El presidente está haciendo cambios radicales y las clases elitistas pierden sus privilegios, y eso duele mucho, además de la presión internacional de que se puede hacer mucho sin corrupción. A otros países, como España y Estados Unidos, no les gusta, pero ya es tiempo de demostrar que México puede ser mejor.

Ana Nuño /Tlaquepaque, Jalisco

No concuerdo en todo con el Presidente; me da rabia lo que ocurre con el Tren Maya, Huesca y otros proyectos, pero el embate de la ultraderecha obliga a cerrar filas en torno a él.

Verónica Hernández /CDMX

Sin argumentos, la oposición, que desea que las cosas sean como antes y recuperar lo mal habido, hace lo posible por descarrilar la 4T; desafortunadamente, la mayoría de la gente recibe información manipulada de los medios de comunicación abiertos, como tv, radio y prensa pagada en general.

Héctor Lara /Tepoztlán

No se trata de estar a favor o en contra de AMLO, se trata de estar a favor del rescate del país de manos de los corruptos.

Carlos Hidalgo /CDMX

Tras casi una centuria del prianato, que ha dejado al pueblo con hambre, sin salud, sin educación, desnudo de valores, principios, todavía tiene el cinismo de ponerle el pie al presidente AMLO, no para gobernar mejor, sino para darle el tiro de gracia a México.

@ Martha Aguilar /Ciudad Juárez

Tengo mi posición a favor de la verdad, no del todo con AMLO y la 4T, pero eso sí, de ninguna manera con la oposición y la doble moral que siempre maneja.

Marisol Gutiérrez Garduño /CDMX

Si la oposición no entiende que no se construye destruyendo, no tiene liderazgo ni programa alterno, sólo ofende, descalifica, agrede, hace uso de la violencia verbal y de los medios. Además de las presiones externas y los problemas reales del país, AMLO tiene que vérselas con una oposición violenta y destructiva.

Ramón C. Romero Guerrero /EDOMEX

Estoy con AMLO y la 4T, y me parece inaceptable que la oposición, además de ladrones durante toda su existencia, no acepte nuestro hartazgo por su presencia. No queremos lo mismo, no soportamos su existencia por ser antidemocráticos, ladrones y corruptos.

Georgina Calderón Aragón /CDMX

