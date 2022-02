“La derecha hace un show de aquellos en la Convención. La pataleta es penosa porque descubrieron lo que pasa cuando eres minoría y no hay tanques ni empresarios ni Hawker Hunters (aeronaves bélicas) que te salven cuando vas perdiendo. Quieren patear el tablero y no saben cómo… todavía”, escribió en Twitter el convencionista Jorge Báradit.

Lo de los Hawker Hunters alude al modelo de avión con que la Fuerza Aérea bombardeó el Palacio de La Moneda en 1973, durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Salvador Allende.

Queja de la ultraderecha

Mientras la ultraderechista integrista, Marcela Cubillos, publicó: “Lo dijimos al comienzo. La izquierda tiene los votos para escribir sola la Constitución y eso está haciendo. Se ponen de acuerdo entre ellos y tienen fácil los dos tercios. Primera vez en décadas que no pueden echarle la culpa ni a la derecha ni a la ex Concertación. Es ‘su’ texto refundacional”.