Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 18 de febrero de 2022, p. 25

Moscú. Rusia se reservó el derecho de tomar medidas técnicas y militares –sin precisar cuáles y cuándo– para contrarrestar las amenazas a su seguridad que, en su opinión, ante la negativa de Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias esenciales, como no ampliar la alianza nora-tlántica, no instalar armas ofensivas cerca de su frontera y desmantelar la infraestructura militar a niveles de 1997.

El embajador estadunidense en Moscú, John Sullivan, recibió ayer el texto de 11 páginas de las que consta la réplica rusa a su propuesta inicial de suscribir dos tratados con garantías vinculantes, que hizo del dominio público vulnerando la confidencialidad inherente a la diplomacia como forma de presión adicional. Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atántico Norte (OTAN) hicieron lo propio y su respuesta se filtró en el periódico español El País. El Kremlin difundió ahora el texto completo vía dos agencias noticiosas locales.

La cancillería rusa constata que Washington no dio una respuesta constructiva sobre garantías de seguridad . Señala que la retórica de la Casa Blanca refuerza nuestras dudas legítimas de que estén comprometidos con solucionar la situación de la seguridad europea y ante la falta de disposición a alcanzar un acuerdo con garantías vinculantes, nos vemos obligados a tomar medidas, incluidas las de carácter técnico y militar .

El documento enumera las preocupaciones y quejas que han expresado, casi a diario, el presidente Vladimir Putin, el canciller Serguei Lavrov y otros funcionarios moscovitas desde que se hizo pública la respuesta a los aliados de Occidente. En un apretado resumen, Rusia sostiene en el texto:

“En su respuesta, Estados Unidos se refiere sólo a temas que le son cómodos y trata de enredarlos en su beneficio. No hay ninguna ‘invasión’ a Ucrania y no tenemos planes de atacar a nadie. El ingreso de Kiev a la OTAN encierra el riesgo de provocar una guerra Moscú-Washington-OTAN. La Casa Blanca exagera la situación, siembra alarmismo para devaluar las propuestas rusas sobre seguridad. Crimea es parte de Rusia y punto. El conflicto del este de Ucrania es un problema de los ucranios, y para resolverlo es indispensable obligar a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk, cesar el suministro de armas, retirar a los asesores e instructores occidentales, no hacer maniobras conjuntas entre sus fuerzas armadas y cualquier país de la OTAN y sacar de Ucrania el arsenal entregado a Kiev. No hay tropas rusas en Ucrania y emplazarlas en nuestro territorio no afecta a Estados Unidos”.