“Primero que nada, me llegó el cariño que he recibido de la gente y la verdad estoy muy agradecido con todos los santistas por ello. Me siento bien, estoy a la par de los compañeros físicamente y la oportunidad que tenga de estar en la cancha ya depende del técnico Pedro Caixinha, pero en los minutos que me den, daré lo mejor de mí para ayudar al equipo.

En lo personal, en estos partidos se vio lo que puedo aportar. Seré el primero en correr, no daré una pelota por perdida, además de asociarme, estar en contacto con el balón, tratar de triangular y dar el último pase a los delanteros. .

Finalmente, Suárez habló de su rival en turno, el FC Juárez, que bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti marcha en el noveno lugar de la tabla general, con seis puntos, producto de dos triunfos y el mismo número de derrotas, y consideró que será un encuentro bastante complicado.