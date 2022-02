E

l arte o el empleo de la guerra sicológica es tan antiguo como la guerra misma. En Strategema, el macedonio Polyaemus narra cómo el rey persa Cambydes II derrotó a los egipcios en Pelusio, desplegando un ejército de gatos, perros y cocodrilos frente a los ojos del enemigo. Los egipcios dejaron de atacar por miedo a herir a los animales, a los cuales consideraban sagrados. En el manual de Sun Tzu se recomienda amedrentar a tal grado al adversario a través de fuegos, explosiones y rumores , que sea posible obtener el triunfo sin disparar un solo tiro . Gengis Khan solía enviar en las noches antes de la batalla a soldados con tres antorchas en la mano. Así el número de sus tropas parecía mucho mayor. Federico II se hizo de un batallón de gigantes –soldados con una altura mayor a dos metros–, cuya capacidad de intimidación quedó demostrada en las guerras de Silesia.

Durante la Primera Guerra Mundial, la industrias de las fake news militares derivaron en instituciones de Estado: las oficinas y los ministerios de información y propaganda. La (des)información deliberada se convirtió en una política de Estado. Arthur Conan Doyle, Chesterton, Hardy, Kipling y Wells –en suma, la literatura inglesa de principios del siglo XX– se encargaron de fracturar la unidad del imperio austro-húngaro, diseminando conjuras y conspiraciones ficticias de Viena contra eslovenos y croatas. En la derrota de Vittorio Veneto, la eficacia de esta estrategia se volvió elocuente. Vista desde su perspectiva nuclear, la guerra fría fue, en suma, un conflicto de permanente intimidación y disuasión producido por los conglomerados de la información y el espectáculo. El ataque sicológico devino una especialidad académica y militar.