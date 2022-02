En la imputación que la FGR realizó en contra de Lozoya Austin, se menciona que, entre abril de 2012 y marzo de 2014, el ex funcionario recibió sobornos por 10 millones 500 mil dólares de la constructora de Norberto Odebrecht “mediante la utilización de las empresas identificadas como off shore, vinculadas al programa interno de la misma, denominado división de operaciones estructuradas”.

Posteriormente, Lozoya trató de negociar un criterio de oportunidad que le permitiera no ser llevado a juicio a cambio de entregar información de ex funcionarios relacionados con la aprobación de las llamadas reformas estructurales durante el gobierno de Peña Nieto, y presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal, que involucra a más de 30 personas, entre ellos ex funcionarios federales y ex legisladores.

Presuntamente, por indicaciones de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, Lozoya Austin habría entregado 80 millones de pesos a siete ex legisladores, entre ellos Ricardo Anaya –quien no ha sido imputado por no presentarse a la audiencia inicial– y los también panistas Francisco Domínguez y Jorge Luis Lavalle. Este último se encuentra sujeto a proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.