Eduardo Murillo y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 17 de febrero de 2022, p. 12

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, confirmó que la semana pasada se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para tratar asuntos oficiales.

A pregunta expresa sobre si abordaron la reactivación de una indagatoria en la FGR contra el ministro Luis María Aguilar Morales por el presunto desvío de recursos, el ministro presidente no lo confirmó, pero tampoco lo negó.

Fuentes judiciales señalaron que el encuentro se celebró el miércoles de la semana pasada en las oficinas de Zaldívar, donde Gertz le habría informado de la reapertura de una carpeta de investigación contra el ministro Aguilar. Es cierto que me reuní con el fiscal general, tratamos distintos asuntos; por razones obvias las pláticas que tengo con el fiscal no sólo son privadas, sino confidenciales. No podría yo ahondar más en este aspecto; le ruego su comprensión porque estaría cometiendo un acto indebido al socializar temas que me parece que no sólo por educación, sino por ley, tienen que ser absolutamente confidenciales .