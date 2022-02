D

e resultar cierta la denuncia que un grupo de especialistas de las redes sociales ha levantado, apoyados por Morena en la Ciudad de México, y que descubre el modus operandi de los organismos de oposición para descalificar al gobierno de la 4T, se habrá confirmado que la estrategia en el ataque desde Internet es golpear sin más elementos que la diatriba contra la credibilidad de quien trabaja para la transformación del país.

Destruir, esa parece ser la consigna para alimentar más de 161 mil tuits que fueron analizados en el transcurso de una semana y que costaron entre 5 y 7 millones de pesos a quienes buscaron llenar de odio las redes, según cuentan los estudiosos provenientes de la UNAM y el CIDE.

El recurso comprueba lo dicho en la anterior entrega: la oposición no puede ofrecer nada que no sea lo que ya probamos y nos dañó, nada que no sea la violencia, el robo, la pérdida de soberanía, el fracaso como nación y entonces apuesta todo a la idea de menoscabar al hombre porque no puede descalificar con seriedad y alternativa el trabajo de la 4T.

Latinus, Mexicanos contra la Corrupción y algunos otros organismos parecen ser parte de quienes financian el gasto millonario que representa el ataque de odio, convertido en el único argumento que pueden esgrimir para cumplir con el proyecto en el que estarían inscritos.

Es muy probable que el ciudadano común observe el trabajo opositor y por eso rechace, en su momento, esa labor de zapa en la que se ha empeñado y que le explotará en contra porque no ofrece nada más que odio.

Y es que no dicen qué harán con el petróleo ni con la energía eléctrica ni con la voracidad de las empresas ni cómo se puede ayudar a los más necesitados. Todo lo que nos ofrecen es el escándalo y con eso, a estas alturas de la política en el país, no alcanza.