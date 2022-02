N

o fue el pleno del INAI el que negó al presidente López Obrador la información que solicitó sobre los 35 millones que supuestamente gana al año Carlos Loret de Mola, sino el Consejo Cultivo. Su decisión tendría que ser avalada por el pleno. Sin embargo, probablemente sería en el mismo sentido. Numerosos colegas del gremio periodístico eternamente víctimas de los malos sueldos de las empresas de medios, tienen interés (y no es un conflicto de intereses, por supuesto) en conocer el know how que conduce a esos niveles de ingresos. Hay dos vías: una la marca el propio Consejo Cultivo, y consiste en que Loret de Mola devele voluntariamente el origen de sus recuros, inclusive su patrimonio total, que aparentemente incluye bienes raíces; y 2) que la persona que en forma anónima hizo llegar la información a la Presidencia de la República se identifique y dé a conocer la enchilada completa. El gremio es aspiracionista y quisiera recibir sueldos mayores. El secreto lo tiene Loret de Mola. Hasta podría escribir un libro.

Lavado de manos

Felipe Calderón tuvo tres secretarios de Economía: Ernesto Sojo, Gerardo Ruiz Mateos y el controvertido Bruno Ferrari. ¿Quién fue el que entregó una concesión para explotar las reservas de litio a extranjeros? En un comunicado, la Comisión Federal de Competencia Económica dice que fue otorgada hace alrededor de 10 años por la Secretaría de Economía. Obviamente, sí sabe quién fue, pero no quiere meterse en problemas con el calderonismo. La comisión intenta lavarse las manos, y no exactamente para protegerse del Covid-19; afirma que sólo resolvió sobre la solicitud de concentración entre empresas extranjeras. La china Ganfeng adquirió de manera indirecta participación en el capital social de diversas subsidiarias mexicanas, incluyendo algunas que desde hace varios años tienen concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal. (Siempre tienen la coartada perfecta).

No hay modo de callarlos

Lore Hernández (@nonalorehedzg03), una usuaria de Twitter con 14 mil 800 seguidores, reprodujo la carta de los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México en apoyo al presidente López Obrador. Escribió: Pues yo no soy gobernadora, pero como mexicana y votante de este gobierno lo defiendo. #ElINENoMeCalla #AMLONoEstaSolo

No es funcionaria pública. ¿Qué hará en esos casos el legalista Lorenzo Córdova? Está perdiendo el control. Pueden silenciar a los funcionarios, pero se les está haciendo difícil callar a los ciudadanos. ¿O van a sancionar o encarcelar a un ciudadano, en este caso ciudadana, por reproducir una manifestación de apoyo al Presidente de la República?