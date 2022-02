Feliz está el legislador del PAN, of course, Fernando Macías Olvera por la modificación a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por 486 votos a favor de la modificación, cero en contra y una abstención, los diputados de esta legislatura desindexaron a la ley, convirtiendo a UMA el monto de las multas por la comisión de delitos electorales. Hicieron lo mismo que la legislatura comandada por Jesús Zambrano en la era de Enrique Peña Nieto, en la que, igualmente, desindexaron a la ley, pero crucificando a los millones de pensionados, al convertir el monto de sus pensiones de salarios mínimos a la nefasta UMA. 486 votantes implican a todos los partidos políticos: Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM y los demás.

Los jubilados y pensionados nos alegramos porque pagarán menos por sus delitos electorales, pero lloramos por haber convertido nuestras pensiones a la desafortunada e injusta UMA. Les exigimos, señores legisladores, justicia.

Rubén Mares G.

Recuerda a Al Capone y su sentencia por evasión fiscal

En 1931 fue condenado por un jurado popular Alphonse Capone por evasión de impuestos. No se le pudieron comprobar los delitos de extorsión, prostitución ni el comercio de alcohol en plena ley seca. Muchos miles de dólares había dejado de percibir el fisco de Estados Unidos. Su condena de 11 años se redujo a nueve por su mal estado de salud físico y mental. Murió en su residencia de Florida con la idea obsesiva de que él era un empresario que sólo se había dedicado a hacer más placentera la vida de los ciudadanos.

Carlos César Cárdenas Márquez

Agrega información a columna de Astillero

El 10 de enero en la columna Astillero, Julio Hernández López escribió sobre Carolina Viggiano Austria, candidata a gobernadora de Hidalgo, quien siendo priísta se alía con el PAN y el PRD, y menciona que aún en contra de Omar Fayad, actual mandatario, piensan seguir dominando a la población como desde hace más de 90 años.

En la columna se menciona mi nombre, porque somos originarios de Tepehuacán, Hidalgo, cuna de los caciques Austria. En el municipio mencionado gobierna ahora el hermano de Carolina, Juan Viggiano Austria, aunque ya no es la dominación a punta de pistola, sino se engaña a la población en las votaciones y dándole dádivas económicas, en el que por cierto es uno de los municipios más marginados del país.

Julio Hernández López se refiere a un artículo que escribió Luis Hernández Navarro en años anteriores, que relata la lucha que dio el pueblo para quitarse el yugo del caciquismo. Participamos y tuvimos que salir de allá (menciono el libro escrito por el antropólogo José de Jesús Montoya Briones, titulado Etnografía de la dominación. Cien años de la violencia en la Huasteca) para que después el pueblo se levantara y corriera al cacique Francisco Austria Cabrera. Ahora se trata de seguir el mismo camino de dominación con gentes que han tenido el poder en la región y el estado.

Como menciona Luis Hernández, hemos enfrentado no solamente al caciquismo rural, sino el del SNTE y de la explotación de los poderosos, en el capitalismo, hacia el pueblo desamparado. No estamos de acuerdo con el gatopardismo, donde cambia todo para que no cambie nada . Confiamos en que los marginados de siempre, los cuales no caben en un mundo de desarrollo, de destrucción de la naturaleza, emigren dentro de su país o se vayan al extranjero, se organicen y levanten la bandera de lucha con una democracia participativa, porque ellos son la salvación de la humanidad.

Proceso Díaz Ruiz