El ex presidente fue detenido antier a la puerta de su casa en esta capital por la policía hondureña, en coordinación con agencias estadunidenses, entre ellas la DEA. Fiscales estadunidenses acusan al ex mandatario de ser cómplice de su hermano, Tony Hernández, ex diputado condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado.

Hernández niega todos los cargos y asegura que Estados Unidos basa sus acusaciones en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos . El ex mandatario es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano. Sus abogados afirman que ello le da inmunidad, pero el organismo no concede este privilegio a quienes no tienen inmunidad en su propio país y los diputados hondureños no la tienen.

El expresidente de derecha que dejó el poder a la izquierdista Xiomara Castro el pasado 27 de enero, tras gobernar Honduras durante ocho años, es acusado de tres cargos, incluido el de conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos.

También se le acusa de usar o portar armas de fuego y dispositivos destructivos .

Un tercer cargo es por conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo al envío de narcóticos a Estados Unidos.