Como el visitante llegó anoche y no se negó a que los anfitriones le hicieran una prueba de covid-19 PCR, esta vez no hubo una mesa de distancia interminable entre los interlocutores y, en cambio, sí muchas muestras de simpatía.

El canciller Lavrov volvió a enfatizar: hoy confirmamos el apoyo de Rusia a la candidatura de Brasil para ocupar un sitio permanente en el Consejo de Seguridad en el contexto de la ampliación de la composición de ese organismo .

En tanto, continuaron ayer los gestos del Kremlin para rebajar la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. El ministerio ruso de Defensa informó, mediante nuevo comunicado, que los tanques y vehículos blindados de la circunscripción militar rusa oeste, habiendo completado sus tareas en las maniobras, están siendo cargados en el transporte ferroviario para regresar a sus cuarteles permanentes, a mil kilómetros de distancia de la frontera con Ucrania .

Video del repliegue de tropas

El anuncio se acompañó de un video en el cual se puede ver un ferrocarril con unidades militares, que cruza el puente que une la península de Crimea, anexionada en 2014, de regreso a la parte continental de Rusia.

Desde Minsk, el canciller de Bielorrusia, Vladimir Makei, aseguró que ni un solo soldado, ni una sola pieza de equipamiento militar de Rusia permanecerán en suelo bielorruso al terminar el domingo siguiente las maniobras en que participan cerca de 30 mil soldados rusos, mientras el embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatov, declaró a la BBC que el retiro completo de los militares (que participan en maniobras cerca de la frontera con Ucrania) se llevará de tres a cuatro semanas .

Y como no podía ser de otra manera, la ultraderecha brasileña asegura que Bolsonaro contribuyó con su viaje al retiro de las tropas rusas. Bolsonaro evitó la guerra , proclamó en las redes sociales Luciano Hang, ex ministro y empresario, al tiempo que no faltan quienes consideran, como Ricardo Salles, otro ex ministro, que el mandatario brasileño debería recibir el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de disuasión que empezaron desde el momento en que su avión entró en el espacio aéreo ruso cuando –según Barbara Destefani, investigada en Brasil por difundir noticias falsas– llamó a Putin para decirle: olvídate de la guerra, Vladimir .

Antes de retornar a Brasil, Bolsonaro también viajará a Budapest para, como seguramente dirán sus incondicionales, dar algunos consejos al controvertido premier Viktor Orban.