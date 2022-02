Estuvo muy pesado, fueron dos días completos de vuelos con conexiones (Pekín-París-Madrid-Ciudad de México), pero estoy muy contento de poder compartirles toda la experiencia que se vivió en Pekín; es simplemente el fruto de tantos años de trabajo, dedicación y perseverancia; el compartirlo con mi entrenador, Gregorio Núñez, con mi familia y con todo el país es algo único e inexplicable, que disfruté cada segundo de mi presentación. Me deja muchísimo aprendizaje y motivación para seguir luchando y soñando sin límites , anotó el jalisciense de 22 años.

¡Grande! , ¡Bienvenido a casa!”, “Estamos orgullosos, ¡Lo lograste! , “‘We were born to make history’”, fueron los mensajes de las admiradoras, unas 10 jóvenes y niñas con sus madres, en su mayoría procedentes de colonias aledañas a la terminal aérea, que alcanzaron a unirse a la recepción, citadas en redes sociales por páginas de fans con “ @lovefordonovancarrillo ”.

Los días se han pasado volando, pero la emoción sigue siendo la misma, y tener la oportunidad de brindarle a más niños, es algo que me motiva muchísimo para seguirme superando , asentó en la conferencia de prensa que ofreció más tarde junto con la titular de la Conade, Ana Guevara.

En particular me gustaría agradecer el apoyo que me brinda-ron desde 2019, cuando nos acerca-mos con mi entrenador, para seguir creciendo y luchando para alcanzar el sueño de Pekín 2022. Han sido años difíciles, pero sin duda alguna se ha visto un cambio muy importante en mi carrera, y el soporte que recibí tuvo mucho impacto para llegar fuerte , señaló el patinador, quien desde su calificación a los olímpicos en 2020, recibe una beca mensual de 30 mil pesos.

Guevara explicó que ese incentivo económico deberá tener un ajuste de acuerdo con los resultados de Donovan el resto de la temporada, que concluye con el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, a celebrarse del 21 al 27 de marzo en Montpellier, Francia. La dirigente recordó que Carrillo ingresó como becario del desaparecido fideicomiso para el deporte, y las reglas de operación no contemplaban los deportes invernales, que se basarán más en parámetros de perspectiva de resultados.

“Agradezco mucho la confianza de mi entrenador, quien ha sido una pieza clave para que yo pudiera alcanzar esta meta, él confió en mí desde cero, desde que era sólo un niño bien inquieto que tomaba velocidad sin saber frenar y se estampaba en las bardas como mosca en parabrisas.