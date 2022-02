S

úbitamente, un solemne grupo de ciudadanos adoptó el seudónimo de Carlos Loret. Lo hicieron orgullosos de su desplante ante la adversidad ( ultraje ) que padece tan menor personaje. Un hiperbólico punto de inflexión le llamó un analista exaltado que, a la menor oportunidad de desahogo, instala su sofá de sicoanálisis virtual para fustigar al Presidente. ¡Periodista! es, en efecto, un título que tal señor Loret poco merece. Más bien habría que titularlo mercenario o simple golpeador. Una labor que desprestigia a la profesión que muchos otros desarrollan con dignidad. El señor Loret lleva, un tanto más de tres años, atacando al Presidente con infundio y medio. No deja pasar cualquier ocasión para ello. Lo que por ahora lo puso en el ojo de un huracán, ensanchado por valientes repetidores, fue la difusión que hi­zo del inválido trabajo –de rudimentaria investigación– acerca del abogado J. Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO que radica en Texas.

Al publicarse el libelo se desató un ávido sospechosismo envuelto con furia inusitada. La casa que habitó por corto tiempo pertenecía a un ejecutivo de una empresa proveedora de Pemex. Con ese endeble supuesto como base, se dio pie a una retahíla de supuestos que tocaban, tanto la actual política de austeridad, como la misma postura, de intransigente honestidad, esgrimida por el Presidente.

Era, urgían los críticos, necesario aclarar si el ilícito de conflicto de intereses era pertinente al caso. De ahí para adelante todo fue pura y llana especulación perversa. El dueño de la casa rentada no trabajaba para Pemex ni la empresa tuvo conocimiento previo de la pareja que la ocupó. Es más, la misma esposa de José Ramón –quien rento la casa– tampoco supo quién era el dueño, ni tuvo o tiene contacto alguno con la citada petrolera. La carta publicada por la señora lo precisa y aporta datos de fácil seguimiento. Los desplantes de una vida lujosa del primogénito de AMLO es otro aspecto del pernicioso infundio. Hoy habita una casa de clase media común y corriente. Por cierto, esquiar en nieve lo hacen miles de mexicanos, ricos algunos y muchos otros ni tan cerca de ello.