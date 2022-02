E

n el Vaticano y entre los sectores conservadores, el camino sinodal alemán ha despertado preocupación: 500 años después de la reforma luterana, la Iglesia católica alemana vive una revolución sin precedentes en Europa. Se están perfilando desde el sínodo alemán propuestas audaces y comprometedoras para la estructura doctrinal y eclesiástica que ha primado en la Iglesia durante siglos. Por ejemplo, la abolición del celibato, la apertura al casamiento de los sacerdotes, la ordenación de mujeres, la bendición de parejas gay, entre otros.

La voluntad de miles de laicos y religiosos progresistas de introducir cambios es notable. Imponen un nuevo tiempo de propuestas para poner en marcha transformaciones estructurales reales, como la división de poderes eclesiásticos. Saben que están en una ruta de oportunidades. Dichos sectores progresistas pretenden liberar al catolicismo alemán de su obsesión por defenderse de un presente hostil e imaginar caminos para una Iglesia por venir.

En la primavera de 2023, la Iglesia de Alemania debería completar su camino sinodal. Este paso, durante el cual católicos alemanes, secularizados propios de la cultura europea, exigen cambios profundos en la Iglesia. Despierta gran desconfianza y ansiedad en Roma.

¿Cómo terminará el sínodo alemán? Esta es una de las preocupaciones centrales que se plantean con agudeza en los sectores conservadores que a toda costa quieren bloquear y boicotear un largo proceso que ha involucrado a miles de católicos. No será fácil. Por ejemplo, recientemente, se presentó un primer documento del sínodo, donde se aborda que algunos sacerdotes estarían mejor casados . El movimiento prosinodal, María 2.0 concluye que el celibato obligatorio debe ser reformado, cada uno debe poder decidir por sí mismo. La moral sexual también debe cambiar, porque ya no corresponde al mundo real, la doctrina vigente es simplemente ostracista e inhumana. Sin embargo, Francisco dijo recientemente no a una revisión de las reglas del celibato.

Pero, ¿qué es un sínodo? Etimológicamente, la palabra sínodo deriva de los términos griegos syn ( juntos ) y hodos ( camino ), y expresa la idea de caminar juntos . Fue un método que se usó en los inicios del cristianismo que involucraba a los miembros de las comunidades primitivas. El modelo sinodal, según Mario Bergoglio, debe caracterizar a la Iglesia del tercer milenio, ya que caminar juntos involucra a laicos, mujeres, sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales. Para el Papa, es urgente movilizar todas las energías para responder al llamado de actualizar la Iglesia ante la humanidad en un momento histórico complejo y no exento de ­contradicciones.

En octubre de 2021, Francisco inicia formalmente el proceso del sínodo sobre sinodalidad en la Iglesia. Sus etapas son: fase diocesana: octubre 2021-abril 2022; fase continental: septiembre 2022-marzo 2023, y fase de la Iglesia universal: octubre 2023, en Roma.