Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de febrero de 2022, p. 12

Senadores de Morena coincidieron en que en la trama de corrupción que se investiga en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresa creada en este sexenio, el gobierno federal demuestra que hay combate real a la corrupción.

Los morenistas César Cravioto, Ricardo Monreal, Cecilia Sánchez, Gloria Sánchez y Alejandro Peña resaltaron que la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) llevará a castigar a quienes los cometieron y no habrá impunidad. Esa es la diferencia con la corrupción en los gobiernos anteriores , señalaron por separado.

Monreal, en entrevista, subrayó: Quienes en la Cuarta Transformación (4T) hagan algún fraude, tengan alguna actitud o conducta ilegal tienen que pagarlo. Así es esta filosofía de este nuevo gobierno que se inició en diciembre de 2018 .

No ha habido, subrayó, excepción en la aplicación de la norma en materia penal cuando en esta administración se ha detectado corrupción. Éste, recalcó, es un gobierno recto, honesto, responsable, el que estamos en este momento teniendo en México. Sin excepción va a haber castigo, la aplicación de la ley no tiene excepción .

El senador Cravioto, vocero de su bancada en el Senado, sostuvo que la diferencia entre la 4T y los gobiernos neoliberales es que aquí no se debe permitir ni tolerar la corrupción. Si alguien no ha entendido que no debe haber corrupción en este movimiento, tiene que pagar las consecuencias. No debe haber impunidad; ésa es una gran diferencia .