Entrevistada luego de asistir a una exposición al Senado, Citlalli Hernández dijo que no tienen autoridad moral quienes han propiciado y defendido la corrupción: “ahora resulta que son paladines de la justicia, del buen gobernar; bueno, pues hay muchas investigaciones contra el PRI, contra ex funcionarios, y ahí no han dicho nada.

“Lamentablemente, vivimos en un país donde ha tenido más visibilidad el caso de José Ramón López Beltrán, sin sustento, que el de Genaro García Luna, o el del ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, que está prófugo de la justicia, o los moches que hubo aquí, en el Senado y en la Cámara de Diputados, para aprobar la reforma energética de 2013”, subrayó.