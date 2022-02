Fabiola Martínez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de febrero de 2022, p. 4

A punto de abandonar el salón donde se realiza la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante en la defensa de sus hijos. Me da mucho gusto que resistan y se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque es el acuerdo que tenemos, lo sabemos muy bien , aseveró.

Pero el respaldo a los suyos se convirtió en una evocación de algunas de las vicisitudes por las que han pasado sus hijos, herederos de un padre opositor.

Eran los años 90 de siglo pasado y López Obrador un activo dirigente de izquierda sobre quien pesaba una retahíla de delitos penales, acusaciones con las que fácilmente caería en prisión. No sabía cuál sería su fin, cuando justo arriba de su casa sobrevolaba un helicóptero y de enfrente del portón no se movían los agentes judiciales. Fue así que la prioridad se convirtió en urgencia: sacar a los niños para protegerlos de ese ambiente.

Aunque ya ha pasado un cuarto de siglo de aquellos episodios, al Presidente ayer se le quebró la voz al recordarlos; en un hecho sin precedente, relacionado con su familia, el nudo en la garganta se impuso como preludio del llanto, pero aguantó.