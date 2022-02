D

esde el inicio del actual gobierno no deja de tintinar la caja registradora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), institución que no sólo ha denunciado la oprobiosa política fiscal del régimen neoliberal –en extremo benéfica para el gran capital– sino que ha puesto manos a la obra para recuperar miles y miles de millones de pesos en impuestos que el selecto club de amigos de administraciones pasadas olvidaron pagar, sin dejar a un lado las voluminosas condonaciones y devoluciones.

Por esa caja registradora ya han pasado grandes corporativos, otrora impunes, como Walmart, Fomento Económico Mexicano (Femsa, la de Coca-Cola y los Oxxo, que preside El Diablo Fernández), la trasnacional española BBVA, Grupo Modelo (otrora cervecera mexicana), América Móvil (de Carlos Slim), el Grupo Bailleres y tantos otros que actuaban con total impunidad.

Allá por mediados de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador narró una anécdota que ejemplifica el proceder de los corporativos, acostumbrados a que nadie les tocara un pelo: “hace dos días se atrevió un abogado de una de las más grandes empresas, imagínense, y les dijo a los funcionarios del SAT, debían o deben no sé cuánto, creo que 8 o 10 mil millones. Estaban queriendo dar 500 millones. Digo: no, si son 10 mil. (Y respondieron) ‘O agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000’, porque se conocían todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias”. ¿Qué sucedió? Walmart pagó al SAT alrededor de 8 mil 100 millones de pesos, y detrás de esa trasnacional las demás pasaron a la caja para ponerse al corriente .

También, al cierre de 2020, el mandatario mexicano dio a conocer que “una de las empresas telefónicas grandes –que no menciono expresamente hasta no asegurar que ese dinero ya haya caído en caja–, entregó en una sola operación 18 mil millones de pesos. Eso es lo que hace la diferencia con este gobierno, por el cual no se estuvo obligado a acudir a contratar mayor deuda externa durante la pandemia, porque ya se prohibió la condonación de impuestos. Esto es lo bueno de la democracia, que no haya gobiernos de minorías. Que el gobierno no esté al servicio de un grupo. Que no sea un comité al servicio de una minoría sino que represente a todos. Ricos y pobres, no es faccioso. Es lo que nos ha ayudado mucho y dado muy buenos resultados, da confianza”.