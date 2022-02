C

asi nadie se traga el cuento de que la embestida de la oposición contra los hijos del presidente López Obrador, primero por los chocolates Rocío y luego por la casa de Houston, se debe a que tenga interés en ellos. (Por lo demás, son particulares, no funcionarios públicos, no aplica en su caso el delito de conflicto de intereses). Su objetivo real se llama Andrés Manuel López Obrador. Quieren desprestigiarlo. Saben los opositores que los ciudadanos votarán a favor de que siga en el gobierno en el proceso de revocación del 10 de abril, pero están tratando de debilitarlo desde ahora con miras a la elección presidencial de 2024. No es que vaya a presentarse como candidato, pretenden bajar el gas al abanderado, o abanderada, que Morena postule. La selección se hará por encuesta, pero es obvio que Andrés Manuel tendrá una gran influencia. El próximo presidente, o presidenta, gestionará durante su sexenio un presupuesto global de 42 billones de pesos, calculando un promedio muy prudente de 7 billones por año. Poder y dinero son las metas de los opositores, no el negocio del chocolate Rocío ni la casa de Houston. Sólo que el escándalo en los medios posee un alcance muy limitado. Tienen que decidirse los Claudiosy asociados a salir a los pueblos más escondidos del país a conquistar votos. Eso que se llama baño de pueblo . Sus aliados de PRI, PAN y PRD son repudiados por la gente en esas comarcas, como ya se ha visto es las últimas elecciones que han sido derrotados. Acaban de presentar su plataforma política: la tercera vía. A ver cómo convencen a las familias de los panistas que fueron perseguidos en los peores tiempos del priísmo, inclusive asesinados, de que esa vía es a la que deben confiar su voto.

