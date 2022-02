Ap

Miércoles 16 de febrero de 2022

Buenos Aires., El presidente Alberto Fernández negó irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta, al declarar ayer como testigo en el juicio oral que enfrenta la dirigente por presunta corrupción.

No me consta que haya pasado , respondió el mandatario cuando el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, le preguntó si partidas del presupuesto nacional destinadas a la obra pública fueron canalizadas de forma arbitraria a favor de un empresario ligado a la ex jefa de Estado.

Es la primera vez en la historia judicial del país sudamericano que un mandatario en ejercicio declara en un proceso a su segundo.

Un tribunal de Buenos Aires juzga a Fernández de Kirchner y a otros ex funcionarios y empresarios por una supuesta asociación ilícita que tuvo como objetivo apoderarse de fondos públicos a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El periodo abarca la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y la de su esposa y sucesora, Cristina Fernández.