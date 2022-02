Abril Del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de febrero de 2022, p. a12

El mejor tenista mexicano, Santiago González, número 35 del mundo y quien busca su tercer título al hilo esta semana en el torneo de Río de Janeiro, confirmó que una vez más, aun cuando está dispuesto, no fue convocado al equipo Copa Davis que enfrentará a Bielorrusia el 4 y 5 de marzo en el Club Chapultepec.

“No he sido llamado a la próxima Copa Davis México vs Bielorrusia. Esta es una serie muy importante para el equi-po mexicano, sin embargo, el capitán Miguel Gallardo me informó su decisión de no convocarme, ya que, para él, la mejor dupla para este duelo es Hans Hach y Miguel Ángel Reyes Varela. Respeto su decisión, pero no la comparto”, reveló González en un extenso comunicado.