Miércoles 16 de febrero de 2022

Roma. La fiscalía italiana emitió una orden de captura internacional y solicitó la extradición del futbolista brasileño, Robinho, condenado a nueve años de cárcel por violación en grupo a una joven en 2013 en Milán, informaron ayer fuen-tes de la prensa local. La orden de aprehensión constituye un problema para el ex jugador del Real Madrid debido a que no podrá viajar a países con los que Italia mantiene acuerdos para la deportación. No se excluye que las autoridades de ambos países lleguen a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en territorio brasileño, ya que la Constitución del país sudamericano no permite la reclamación de sus ciudadanos.