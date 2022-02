Karla Torrijos

Andrés Lillini, técnico de Pumas, indicó que su equipo debe ser más contundente para conseguir el triunfo en el duelo de hoy ante el Saprissa de Costa Rica, dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf, y luego no sufrir en el partido de vuelta.

“Los planteles grandes tienen que hacerse fuertes de local y ganar, porque si no la presión se te vuelve en contra, entonces nosotros debemos sacar un resultado positivo para no ir a Ciudad Universitaria a sufrir o contrarrestar un marcador adverso.

Jugaremos igual que en el torneo local, con la mentalidad de ganar el partido, porque si nos tiramos atrás o salimos a empatar vamos a perder , señaló el timonel argentino ayer en una conferencia virtual desde San José, donde se llevará a cabo dicho encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final del certamen.

Asimismo, descartó que el cotejo ante la escuadra costarricense sea una revancha por la final de Concachampions que Pumas perdió ante ellos en 2005.

No, sinceramente ni tocamos el tema, nosotros vamos partido a partido, de aquella final nada. La palabra revancha me suena como a venganza y no es así, nosotros venimos con una ilusión y queremos sacar adelante este torneo, los planteles son totalmente diferentes y el compromiso lo tomamos como un duelo determinante , mencionó.

Cruz Azul y León también tendrán actividad hoy dentro de la Concachampions, pues visitarán al club canadiense Forge FC y al Guastatoya, de Guatemala, respectivamente.