De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de febrero de 2022, p. 29

Los titulares de las siete alcaldías gobernadas por Morena en la Ciudad de México expresaron su respaldo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijeron estar listos y dispuestos para manifestar pública y masivamente su apoyo al proyecto de nación que representa.

En un desplegado, recalcan que actualmente en el país se vive a plenitud la libertad de opinión y crítica, aun cuando en muchos casos algunos periodistas llegan al insulto y la diatriba sin que exista la más mínima consecuencia o intento de censura .

El pueblo, su fuerza

En el documento, firmado por los alcaldes de Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, resaltan que el jefe del Ejecutivo federal cuenta con el respaldo y cariño del pueblo, que es donde radica su fuerza, porque en su actuar cotidiano honra los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar.

Señalaron que tras décadas de deterioro, saqueo y corrupción de quienes han representado intereses mezquinos que sólo han servido para acumular riquezas, desde el primero de diciembre de 2018 México inició el cambio hacia la primera transformación del siglo.