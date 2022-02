E

l 12 de octubre de 2015, el medio español El Jueves publicó que el rey de los españoles, Felipe, habría dicho: “El Día de la Hispanidad es la fiesta de todos los hispanohablantes. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Tanto a los españoles, como a los panchitos”. Habría soltado también una parrafada de barbaridades sobre el hecho de la Conquista. Según ese mismo medio, la nota circuló más de 5 mil veces y recibió más de 400 comentarios. Resultó ser una broma fabricada por El Jueves. El medio argentino Chequeado realizó en marzo de 2019 una consulta formal al gobierno español sobre el asunto: no hubo respuesta.

Ciertamente en más de una ocasión Felipe se ha referido a los mexicanos como los panchitos. La altura, la sobriedad, la mesura que, se dice, revisten a la corona, son emblemas relajadamente escorados por esa dignidad para referirse a los mexicanos: no es extraño así que un medio satírico haga bromas con ese referente. Tal definición chistosa es un modo de infantilizarnos: somos unos mocosos identificados, además, con las hipérboles que nos cuelgan por el habla, la tortilla, el mariachi, el chile y el largo etcétera consabido. Las burletas de José María Aznar dirigidas a AMLO, con motivo de su propuesta de pedir perdón, por los estados mexicano y español, por los horrores de la Conquista, son parte del cotilleo español con los mexicanos. Aznar tuvo un nutrido público que rió y aplaudió ruidosamente las mofas de ese ignaro ex presidente. Los votantes del Partido Popular y los de Vox, suman 37 por ciento de los electores, no son unos cuantos. Las culturas occidentales parecen tener en común el hacer chascarrillos, a veces de dudosa comicidad, sobre los modos de ser de los otros, los de otras culturas. Pero no se espera de un jefe de Estado, en ninguna parte, que participe públicamente de ese jueguito porque ipso facto adopta una índole distinta y nada chistosa: el aludido entiende que así me ves, así me tratas; esa deriva del poder no puede sino provocar agravios torpes. Qué habría pasado si el presidente López Obrador hubiera dicho: “Cuando me toca entrevistarme con el gachupín de Iberdrola, que le estoy planteando que debemos de buscar un acuerdo, y me empieza a decir que todo está legal y legal y legal, con una arrogancia, comportándose con prepotencia…” La cita es textual, salvo el conocido mote.