Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 15 de febrero de 2022, p. 13

Alrededor de 65 por ciento de niños y adolescentes con covid-19 no presentan síntomas y en la identificación de secuelas de largo plazo todavía no es posible determinar si existen. Los resultados de varios estudios son divergentes, salvo en el impacto que ha tenido la pandemia en este sector, en particular en lo que se refiere a su salud mental, con independencia de que hayan tenido o no la infección, advierte un editorial en la revista científica The Lancet.

Investigadores de Inglaterra hicieron un metaanálisis de varios estudios. En cinco de ellos los expertos evaluaron la situación de niños con y sin covid. Después de cuatro semanas reportaron fatiga, dificultad cognitiva, dolor de cabeza, garganta y ojos, así como pérdida del olfato.

Significa, señalaron, que los síntomas no se limitan a la infección causada por el virus SARS-CoV-2. La buena noticia es que varios trabajos sugieren que los niños y los jóvenes mejorarán con el tiempo.

Otra investigación denominada CLoCk con adolescentes positivos a covid-19 que no fueron hospitalizados y jóvenes sin la enfermedad, identificó que si bien había una mayor prevalencia de síntomas –cuando eran más de cinco– en los pacientes, en la revisión por cada uno observaron que no hubo diferencia en la afectación de la salud mental, el bienestar o la fatiga. Después de tres meses, ambos grupos reportaron cansancio, dolor de cabeza, dificultad para respirar y mareos.

Un estudio más, LongCOVIDKidsDK5, detectó alta prevalencia de molestias con más de dos meses de duración en todos los jóvenes (61.9 por ciento de los casos y 57 por ciento de los controles –sin covid-).