ctualmente la comunidad internacional demanda asumir mayor responsabilidad hacia temas que no habían sido tratados. Entre ellos destaca la lucha contra la corrupción. En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México se mantuvo en la misma posición que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, por lo que nuestro país sale debiendo en resultados en transparencia y rendición de cuentas, con énfasis en sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Si bien se ha constatado que el flagelo es un fenómeno que no sólo se presenta en países menos desarrollados o en regímenes políticos autoritarios, sino que converge también en países altamente desarrollados o en sistemas políticos liberales, en democracias que se han asumido después de la Segunda Guerra Mundial, en estados constitucionales de derecho, cuya tendencia gira alrededor de la protección de los derechos humanos de las personas, este fenómeno delictivo penetra en todos los niveles del poder público mayormente en sistemas con débiles controles institucionales y poca o nula participación ciudadana, lo que representa una seria amenaza para la estabilidad del propio Estado.

Entender la corrupción desde un punto de vista moral es cuestionable, pues este planteamiento, en opinión de Garzón Valdés, no permite ver la diferencia que existe entre la violación del sistema normativo vigente y la del sistema de una moral con pretensiones de universalidad, pues lo que sería considerado moralmente reprochable en un determinado lugar puede no serlo en otro. Además, la eficiencia entre coacción y corrupción es empíricamente dudosa, por lo que no es suficiente condenar moralmente una conducta, si su violación no es sancionada por el ordenamiento jurídico.

Pero también la corrupción se vuelve posible y propicia cuando quienes tienen la posición de tomar decisiones que afectan el interés público en relación con su esfera de competencias y facultades definidas en la ley, se separan de los valores socialmente aceptados y actúan violando el sistema normativo. Las relaciones basadas en valores como la igualdad, la equidad y la distribución de la riqueza, se ven remplazadas por relaciones que contradicen el ideal democrático.