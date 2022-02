Eduardo Murillo y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Martes 15 de febrero de 2022, p. 5

La Fiscalía General de la República (FGR) quedó en posibilidad de solicitar una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya Cortés, luego de que el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) faltó a la audiencia al que fue citado y en la que el Ministerio Público federal le imputaría la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se trató de la quinta ocasión en que Anaya se negó a comparecer personalmente ante el juez federal y sus abogados admitieron ante el impartidor de justicia que no habían podido ponerse en contacto con él. La audiencia, programada para las 9 de la mañana, comenzó con una hora y 20 minutos de retraso. Al inicio, los defensores de Anaya solicitaron un plazo razonable para justificar la inasistencia de su cliente.

El ex candidato presidencial del PAN justificó que no se presentó a la audiencia judicial prevista ayer porque ya he dicho que no me voy a dejar, pero tampoco voy a caer en el error de caer en el juego de la FGR y del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.