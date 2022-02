Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 15 de febrero de 2022, p. 3

Campesinos señalan que el programa de precios de garantía que opera Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no les ha beneficiado. Esto se refleja en que de 2.1 millones de pequeños productores de maíz que hay en el país, tan sólo a 51 mil 525 se les compraron 700 mil toneladas, y apenas a 952 se les adquirió su cosecha de frijol, entre septiembre de 2020 y junio de 2021. Por lo menos 85 por ciento de ellos todavía siguen a merced de los intermediarios, advierten.

Los agricultores no venden a Segalmex porque el programa define límites en el tamaño de la superficie, pero muchos los rebasan y no pueden ser beneficiarios. Cuando deciden hacer sus ventas al organismo, además de realizar muchos trámites, en el centro de acopio se encuentran con que si, por ejemplo, llevan una tonelada, les pagan 800 kilos, el resto no se los devuelven, y deben esperar semanas o meses para obtener sus recursos. En cambio, cuando acuden con los intermediarios, aunque éstos cotizan a menor precio la tonelada, obtienen la paga al momento y se evitan el largo camino de los trámites.

Al comenzar la administración, el gobierno federal estableció Segalmex, que además de Diconsa y Liconsa, opera el programa de precios de garantía de maíz y frijol con el fin de elevar el ingreso de los productores agrícolas de pequeña y mediana escala y contribuir al logro de la autosuficiencia alimentaria , indican las reglas de instrumentación.

Para acceder al programa, un productor de maíz debe cultivar un máximo de cinco hectáreas de temporal y cosechar 20 toneladas, mientras de frijol son hasta 30 hectáreas de temporal o cinco de riego con un máximo de 15 toneladas. El precio de garantía de maíz vigente es de 6 mil 278 pesos por tonelada y el de frijol de 16 mil pesos por tonelada. Hay 538 centros de acopio en 29 entidades, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Dificultades

Los productores de Chihuahua son un ejemplo de las dificultades que enfrentan para entrar al programa, pues los límites en la superficie establecidos para pagar el precio de garantía no corresponden a las características de los predios ni de las unidades productivas del estado, explica Víctor Quintana, analista del sector agropecuario.

Además, para que la siembras sean rentables deben ocupar entre 20 y 30 hectáreas.